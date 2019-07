Für mehr Stadtleben : TV-Leser fordern eine Brötchentaste für Bitburg

Bitburg (de) Bitburg diskutiert die Brötchenfrage: Die meisten TV-Leser finden den Vorschlag der Freien Bürgerliste (FBL) gut, dass die erste halbe Stunde parken in der Innenstadt kostenfrei sein sollte – ob nun mit Brötchentaste oder Bit-Parkscheibe.

Interessant ist, dass keiner etwas zu dem Vorschlag der FBL sagt, Gebühren auf die Parkplätze rund um die Liebfrauenkirche zu erheben, so dass diese nicht mehr Tag für Tag von Dauerparkern zugestellt werden, die einfach alle ein, zwei Stunden ihre Parkscheibe weiterdrehen. Ein Blick in die Debatte:

Ulla Lutz, Bitburg: „Ich finde es ist dringend erforderlich, dass Bitburg Brötchentasten bekommt. Parken sollte für mindestens eine halbe Stunde, besser sogar eine Stunde kostenfrei sein. Die Geschäfte in der Innenstadt haben doch ohnehin schon zu kämpfen.“

Parken in der Innenstadt : Bitburg stellt die Gretchenfrage zur Brötchentaste

Brigitte Biertz: „Brötchentasten animieren zum kurzen Verweil und sind ein symphatisches Entgegenkommen der Stadt an ihre Besucher. Das trägt zur Belebung der Innenstädte bei.“

Rosi Nieder, Herforst: „Vielleicht sollte man mal in Wittlich nachfragen, wie die Erfahrungen sind. Dort finde ich die Brötchentaste sehr angenehm, wenn ich nur mal kurz irgendwo etwas zu erledigen habe, während ich in Bitburg schön öfter wegen mangelndem Kleingeld viel zu viel in den Automaten gesteckt habe. Nicht gut ist außerdem, dass man trotz Tageskarte neu zahlen muss, wenn man innerhalb der Stadt den Parkplatz wechselt.“