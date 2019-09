Blaulicht : Motorradfahrer stürzt bei Diefenbach und verletzt sich schwer

Wittlich/Diefenbach (red) Ein Motorradfahrer ist laut Polizei am Mittwochabend gegen 17.40 Uhr zwischen Wittlich und Diefenbach gestürzt und hat sich schwer verletzt.

Der Mann war als zweiter einer vierköpfigen Gruppe von Kraftfahrern auf der K 27 aus Wittlich kommend in Richtung Diefenbach unterwegs. In einer Rechtskurve wurde er laut Polizei vermutlich durch Bodenwelle aus der Kurve in den linken Seitenstreifen getragen. Dort sei er mit dem Vorderrad seines Gefährts gegen ein Betonabwasserrohr geprallt und gestürzt.