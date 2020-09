Veranstaltung : Viele Feste, viel Bewegung: Impressionen von den Weinfesten der Mittelmosel

Foto: Hans Krämer 16 Bilder Weinfeste an der Mittelmosel

Bernkastel-Wittlich Viele kleine Feste - statt einem großen: Das ist das Corona-bedingte Konzept des Weinfestes der Mittelmosel in diesem Jahr. Am Wochenende tummelten sich die Menschen statt auf der langen Weinstraße in Bernkastel-Kues, an den Ufern und in den Dörfern ringsherum.

Von Hans Krämer

In die Breite gezogen, um die Masse zu verteilen, so könnte man das Konzept in diesem Jahr beschreiben. Und es kann als gelungen betrachtet werden. Jedenfalls war mehr Bewegung im Festgeschehen. Denn die Besucher waren zu Fuß, mit dem Rad, per Schiff, Planwagen oder gar im Heißluftballon unterwegs.

Geprägt wurde das Bild von den Radfahrern. Diese Methode der Fortbewegung war wohl die beliebteste von Ort zu Ort. So konnte man sich die Mittelmosel auf mehr als 70 Kilometern auf- und abbewegen.

Standesgemäß läuft der Weinausschank im Römerlager in Wintrich ab. Foto: Hans Krämer

Ein Prost im Römerlager in Wintrich. Foto: Hans Krämer

Am Weinstand beim Weißen Bär in Mülheim kommt Weinfestfeeling auf. Foto: Hans Krämer

Weinfeste der Mittelmosel. Das Feuerwerk an der Mosel bei Mülheim/Mosel Foto: Hans Krämer

Die Mittelmosel bei Nacht: In der Dunkelheit warten viele Menschen auf das Feuerwerk – nicht in Bernkastel-Kues, sondern dieses Mal in Mülheim (rechtes Foto). Aber auch auf der Burg Landshut hatten sich einige Leute versammelt und schossen Raketen ab. Foto: Hans Krämer

Das Neumagener Weinschiff passiert Piesport. Foto: Hans Krämer

Auch bei einer Planwagenfahrt lässt sich Moselwein genießen. Foto: Hans Krämer

Im Ballon über die Mosel schweben: Auch das ging am Wochenende. Foto: TV/Schroeder fire balloons