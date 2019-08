Weinkolumne Auslese : Vinotheken: Viel Umsatz, viel Arbeit

In den vergangenen 20 Jahren haben viele Winzer in Hofläden und Vinotheken investiert, nicht zuletzt auch deshalb, weil sie vom Land großzügig gefördert werden.

In Vinotheken können die Winzer ihre Weine direkt verkaufen und sind damit nicht auf andere Läden angewiesen. Und dort können Kunden, die sich noch nicht sicher sind, was ihnen am besten schmeckt, erst mal in aller Ruhe probieren. Und weil Kinder noch keinen Wein trinken dürfen, gibt es in den meisten Vinotheken auch Traubensaft. Der darf dann natürlich auch erst mal probiert werden.