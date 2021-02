Schule : Schulentscheid des Vorlesewettbewerbs findet im virtuellen Klassenraum statt

Virtueller Schulentscheid an der Realschule plus und FOS Traben-Trarbach Foto: TV/Caroline Schneider

Traben-Trarbach (red) Der Schulentscheid des Vorlesewettbewerbs der 6. Klassen an der Realschule plus und FOS Traben-Trar-bach fand das erste Mal digital statt. In einem virtuellen Klassenraum zeigte Zoé Vene (6a) (Foto), dass sie nicht nur live gekonnt vorlesen, sondern auch am Bildschirm mit einer starken Leistung überzeugen kann.

