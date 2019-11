Vortrag : Geld und Vermögen in den Predigten des Nikolaus von Kues

Bernkastel-Kues (red) Dr. Viki Ranff, Hochschuldozentin am Institut für Cusanus-Forschung Trier, referiert am Dienstag, 26. November, ab 19 Uhr im Barocksaal des St. Nikolaus-Hospitals/Cusanusstifts in Bernkastel-Kues.

