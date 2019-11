Veranstaltungen : Weihnachtsmärkte in Traben-Trarbach und Bernkastel-Kues öffnen am Freitag

Weihnachtsmärkte in Traben-Trarbach und Bernkastel-Kues öffnen am Freitag

Bernkastel-Kues/Traben-Trarbach Knapp fünf Wochen vor Weihnachten öffnen heute Abend in Bernkastel-Kues um 17 Uhr und in Traben-Trarbach um 18 Uhr die Weihnachtsmärkte.

Im stimmungsvollen Halbdunkel der sogenannten „Vinotropolis“ – einem Netz aus geschichtsträchtigen riesigen Weinkellern – präsentieren Kunsthandwerker und Aussteller Dekoartikel, Geschenkideen, kulinarische Spezialitäten, Produkte rund um Wein und Wellness sowie Mode- und Schmuckdesign. Die Schlittschuhbahn am Alten Bahnhof in Traben und die „Modellbahn-Ausstellung“ sind weitere Anziehungspunkte.

Eine große Tradition hat der Weihnachtsmarkt in der historischen Altstadt von Bernkastel-Kues, der vom 22. November bis 22. Dezember stattfindet. Besondere Attraktionen sind das Fackelschwimmen, wenn über 100 Sporttaucher den Nikolaus auf seinem Weg vom Kueser Hafen zum Bernkasteler Moselufer begleiten, das Feuerwerk und der größte Adventskalender der Region. Dieser steht am Marktplatz in Bernkastel. In den Fenstern des historischen Fachwerkhauses öffnet sich in der Adventszeit jeden Abend ein Türchen, begleitet von einer weihnachtlich-künstlerischen Darbietung.