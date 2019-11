Konzert : Orgelherbst mit Werken von Bach

Jihoon Song. Foto: TV/Jihoon Song

Wittlich (red) In der Orgelkonzertreihe „Wittlicher Orgelherbst“ gibt am Sonntag, 24. November, ab 18 Uhr der Magdeburger Organist Jihoon Song in der Pfarrkirche St. Markus in Wittlich ein Konzert.

