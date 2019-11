Kommunales : Mehr Gäste kommen nach Morbach

Morbach Die Tourismusbilanz der Einheitsgemeinde zeigt: Besonders Kurz- und Wanderurlauber zieht es oft in den Hunsrück.

Kurzzeitgäste im Hunsrück: Im Durchschnitt bleiben die Gäste 3,3 Tage in der Gemeinde. Diese Aufenthalsdauer sei geradezu konstant, sagt Thommes: 2015 waren es 3,1 Tage 2016 und 2017 3,4 Tage und 2018 3,3 Tage. Die Gästezahlen konnten sich steigern: 2016 besuchten 19 830 Gäste die Gemeinde, 2017 waren es schon 20 411 und 2018 21 408. Die Zahlen für dieses Jahr sind noch nicht komplett, aber der Trend gehe eindeutig nach oben, versichert die TI-Chefin. Auch die Zahl der Übernachtungen ist im Aufwärtstrend 2016 waren es 67 237, 2017 69 259 und 2018 69 889. „Dabei handelt es sich um Tagesgäste, Wochenendausflügler und Kurzurlauber,“ erklärt Thommes. Dem komme das Angebot in Morbach entgegen: Insgesamt gebe es 66 Gastgeber in Morbach, von denen 17 Betriebe vom Deutschen Tourismusverband zertifiziert seien.