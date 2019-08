Wandern : Zur Heinzerather Kapelle wandern

Wittlich-Wengerohr (red) Der Freundes- und Förderkreis „Alte Dorfkapelle St. Johannes Wengerohr“ veranstaltet am Samstag, 31. August, eine Kapellenwanderung zur Heinzerather Kapelle in Bausendorf-Olkenbach. Treffpunkt ist um 13 Uhr an der Alten Dorfkapelle in Wengerohr.