Schwere Vorwürfe Vor Wittlicher Amtsgericht : 37-Jährige soll Schwiegervater drangsaliert haben: Freispruch

Wittlich Wegen Beleidigung, versuchter Erpressung und Freiheitsberaubung musste sich eine 37-Jährige vor dem Amtsgericht Wittlich verantworten.

Die Worte „Du Drecksau und Krüppel“ sollen laut Anton gefallen sein. Tatort sei das Anwesen des Schwiegervaters, einem Unternehmer am Wittlicher Stadtrand gewesen. Zunächst geht es um die gerichtsüblichen Fragen zur Person: Die gebürtige Weißrussin hat in der Heimat Jura studiert – doch der Abschluss gilt hier nicht. Mit ihrem Mann hat sie zwei Kinder, zehn und sechs Jahre alt. Die Familie lebt in einem großen Haus, der Schwiegervater parterre, in der Wohnung drüber seine Frau und noch eins höher das Paar mit den Kindern. Der Ehemann der Angeklagten leidet an einer seltenen Krankheit und schläft manchmal plötzlich ein. Er und seine Familie werden vom Vater finanziell versorgt. „Ich habe ihn deshalb von der Arbeit freigestellt“, wird der Vater später sagen. Dann bittet der Richter Stefan Ehses die Angeklagte, den 17. Januar 2019 aus ihrer Sicht zu schildern. Alles sprudelt aus ihr heraus. Der Tatablauf ist aber kaum nachvollziehbar. Nur so viel: Ihr Mann sollte den Kindern oben etwas vorlesen, ist aber darüber wohl eingeschlafen. Dann war plötzlich die Polizei da, und ihr Mann habe den Beamten die Flurtür zum Schwiegervater von außen aufgeschlossen. Ganz klar ist der Sachverhalt nicht, der Staatsanwalt muss korrigiert werden weil er verstanden hat, der Schwiegervater sei eingeschlafen.