Fest : Wein, Musik und Oldtimer

Weinkönigin Veldenz. Foto: TV/Verkehrsamt Veldenz

Veldenz (red) Das Wein- und Heimatfest in Veldenz wird von Donnerstag, 25. Juli, bis Sonntag, 28. Juli, gefeiert. Die Stände öffnen am Freitag ab 17 Uhr. Die Rundfahrt des Oldtimer-Korsos durch die ehemalige Grafschaft Veldenz und über Bernkastel-Kues startet am Samstag ab 9.30 Uhr.

