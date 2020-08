Workshop : Workshop inspiriert durch die Themen von Tony Munzlinger in der Casa Tony M.

Wittlich Die Bitburger Künstlerin Ruth Blumann bietet im September einen Workshop in Wittlich an, der an zwei Tagen stattfindet und eine maximale Teilnehmerzahl von zwölf Personen vorsieht.

Das Angebot unterteilt sich in einen Abendkurs (Mittwoch, 9. September, 18 bis 20 Uhr) und in einen „Ateliertag“ (Samstag, 12. September, 10 bis 14 Uhr) in der Casa Tony M in Wittlich. Angeregt werden soll ein Dialog, ein ins Spiel kommen mit und durch die Arbeiten von Tony Munzlinger.

Inhalt des Abendkurses werden Wahrnehmungsübungen sein.

Am Samstagmorgen laden die Räume des Hauses zum freien Arbeiten, inspiriert durch die Themen Munzlingers, ein. Hierfür stehen Ateliermaterialien bereit, um ein spielerisches Arbeiten und Ausprobieren zu ermöglichen. Angeregt durch die Ausstellung darf eigenen Impulsen und Ideen künstlerisch nachgegangen werden.