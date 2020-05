Kirche : Bistumsreform: Gespräche in Rom stehen an

Trier/Rom Die Pfarreienreform geht in die nächste Phase. Die Umsetzung der Synodenergebnisse soll demnächst in Rom besprochen werden. Das teilte das Bistum am Vormittag mit.



Die Prüfung der Umsetzung der Synodenergebnisse zur Pfarreienreform durch die römische Kleruskongregation und den Päpstlichen Rat für die Gesetzestexte sei so weit fortgeschritten, dass nun die erbetenen persönlichen Gespräche mit den zuständigen Stellen anstünden.

Das habe der Präfekt der Kleruskongregation, Beniamino Kardinal Stella, Bischof Stephan Ackermann auf Nachfrage mitgeteilt.

Nun solle ein Gesprächstermin in Rom vereinbart werden, sobald es die Situation aufgrund der Corona-Krise zulässt, teilte Ackermann mit. Auch habe der Präfekt ihm signalisiert, im Vorfeld des Gesprächs zentrale Punkte der Prüfung zu benennen, damit eine Vorbereitung auf das Gespräch möglich ist.