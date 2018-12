Ihr Name

Hier haben Unbekannte zwischen Freitag und Samstag ein Schaukelgestell mitgehen lassen. Dies teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Gerät hatte wohl längere Zeit in einem Vorgarten in der Gartenstraße gelegen.

Hinweise an die Polizei Prüm unter Telefon: 06551/9420 oder E-Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de