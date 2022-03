Landesparteitag : CDU wählt Christian Baldauf in Wittlich zum Landesvorsitzenden

Wittlich Die rheinland-pfälzische CDU hat einen neuen Vorsitzenden. 83,64 Prozent stimmten beim Parteitag in Wittlich für Christian Baldauf. Der Pfälzer löst Julia Klöckner nach zwölf Jahren an der Spitze ab. Der neue Generalsekretär der Partei kommt aus der Eifel.

Christian Baldauf ist neuer Parteivorsitzender der rheinland-pfälzischen CDU. Für den Pfälzer stimmten beim Landesparteitag in Wittlich am Samstag 271 von 324 Delegierten. 49 votierten gegen ihn, vier Delegierte enthielten sich. Im Ergebnis sind das 83,6 Prozent Zustimmung für den 54-jährigen Anwalt aus Frankenthal. „Ich weiß, dass ich die 49 auch noch überzeugen muss“, sagte Baldauf. Das Ergebnis sei ein großer Vertrauensvorschuss, wenn man sich überlege, wie zerstritten die Partei nach den Wahlen gewesen sei. Es liege viel Arbeit vor ihm - „aber ich freue mich“, sagte Baldauf. Er trat als einziger Kandidat für den Landesvorsitz an. Baldauf löst damit Julia Klöckner ab, die nach zwölf Jahren an der Spitze der Partei nicht wieder angetreten war.

Mit Klöckner verlieren die Christdemokraten die einzige Frau an der Spitze eines CDU-Landesverbandes in Deutschland . Sie selbst sprach das in ihrer Rede auch an. „Nicht antreten als Frau kann auch eine Entscheidung sein, auch das sollten wir respektieren“, sagte Klöckner. Für die Zukunft sei es aber wichtig, dass sich die Partei verändere - „damit Frauen und Mädchen auch ein Interesse haben, in den Wettbewerb zu gehen“, so Klöckner.