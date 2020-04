Trotz Coronavirus : Fashion Outlet Zweibrücken darf wieder öffnen - Einkaufen auch in Trier-Galerie&Co (Video)

Fashion Outlet Zweibrücken darf wieder öffnen - Einkaufen auch in Trier-Galerie&Co (Video)

Trier/Zweibrücken Das Zweibrücker Fashion Outlet darf überraschend wieder öffnen. Das geht aus einer Auslegungshilfe der rheinland-pfälzischen Landesregierung hervor. Damit dürfen auch Trier-Galerie und große Geschäfte ihre Pforten wieder öffnen, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen.

Das „Zweibrücken Fashion Outlet“ hat mit 21.000 Quadratmeter insgesamt deutlich mehr Verkaufsfläche als die maximal 800 qm, die ab 20. April in Deutschland erlaubt sind. Die pfälzische Landesregierung erlaubt die Öffnung des Centers jetzt dennoch.

Doch am Freitagabend hat die Mainzer Landesregierung ihre ab Montag, 20. April gültige „Vierte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz“ vorgestellt. Dort ist das in der 3. CoBeLVO noch enthaltene Outlet-Öffnungsverbot gestrichen. Und in der „Auslegungshilfe“ zur neuen Verordnung schreibt die Landesregierung, dass die Öffnung von Malls und Outlet-Centern unter Beachtung der (auch für den übrigen Einzelhandel geltenden) Corona-Hygieneregeln gestattet ist.