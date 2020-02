Nach Wahl in Thüringen : FDP-Landeschef Wissing distanziert sich schärfer von Kemmerich – und wehrt Koalitionskrise im Land ab

Mainz Regierungspartner hatten die erste Reaktion des Liberalen kritisiert, der die Kandidatur des FDP-Mannes in Thüringen zunächst „honorig“ nannten. Sauer waren Grüne auch auf Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

FDP-Landeschef Volker Wissing hat mit schärferen Forderungen nach der Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen eine schwere Koalitionskrise der Ampelregierung in Rheinland-Pfalz abgewehrt. Wissing forderte in einer Pressemitteilung am Donnerstag den Rücktritt des Thüringer FDP-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich, der kurz darauf und keine 24 Stunden nach seiner Wahl mit Stimmen von AfD und CDU zurücktrat, um Neuwahlen herbeizuführen.