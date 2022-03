Nahverkehr : Wie Tausende Bus- und Bahngäste in der Region Trier vom angekündigten 9-Euro-Ticket profitieren können

Wie Tausende Bus- und Bahngäste in der Region Trier vom angekündigten 9-Euro-Ticket profitieren können

Trier Die von der Ampelkoalition angekündigten verbilligten Fahrkarten sollen auch für die Besitzer von Monats- und Jahresabos gelten. Der rheinland-pfälzischen Landes-Mobilitätsministerin geht das nicht weit genug: Sie fordert einen Null-Tarif.

Noch ist unklar, wann man in der Region für neun Euro einen Monat lang Bus und Bahn fahren kann. „Auch wir wurden vom Vorschlag der Bundesregierung zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger ein 9-Euro-Ticket für 90 Tage einzuführen , überrascht“, sagte eine Sprecherin des Verkehrsverbunds Region Trier (VRT) auf Anfrage unserer Region. Grundsätzlich begrüße man „jede Maßnahme zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs“. Aber „Bei diesem Vorschlag gibt es jedoch noch viele offene Fragen bezüglich der Umsetzung.“

Die Spitzen der Ampelkoalition im Bund hatten sich am Donnerstag auf ein Energieentlastungspaket geeinig t. Neben der Verbilligung von Sprit, einem Kinderbonus für Familien und einer Energiepreispauschale für Berufstätige soll der Nahverkehr für 90 Tage lang günstiger werden.

Dazu hatte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) bereits am Donnerstag mitgeteilt, dass der Bund den Ländern die Ticketpreise erstatten werde. Gemeinsam mit seinen Länderkollegen diskutierte er die Umsetzung des 9-Euro-Tickets in einer Sonder-Verkehrsminister-Konferenz am Freitag. Eine Frage, die Besitzer von Monats- oder Jahrestickets, bewegte, hatte die Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, bereits im Vorfeld beantwortet: „Die 9€-Tickets sollen auch für Menschen gelten, die bereits Jahres- oder Monatsabos haben“, teilte die Politikerin auf Twitter mit.