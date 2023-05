Reform ab 2025 Wird die Grundsteuer in Rheinland-Pfalz teurer als angekündigt?

Was 2025 am Ende aber als Grundsteuer vom Bürger zu zahlen ist, hängt auch von den Kommunen ab. Das Land hatte die Städte und Gemeinden bereits Anfang des Jahres dazu gedrängt, ihre Hebesätze bei Grund- und Gewerbesteuer nach oben anzupassen. Die meisten Kommunen haben darauf reagiert – tun sie das nämlich nicht, drohen ihnen finanzielle Nachteile. Schon seit 2023 wird also vielerorts in einem ersten Schritt eine höhere Grundsteuer verlangt. Wendet man diese bereits jetzt geltenden höheren Hebesätze 2025 auf die neu berechneten Grundstückwerte an, käme es in vielen Fällen quasi zu einer doppelten Erhöhung der Grundsteuer.