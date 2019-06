Dokumentation : Agendakino zu Europas größter Müllhalde

Trier Der Dokumentarfilm „Welcome to Sodom“ lässt die Zuschauer hinter die Kulissen von Europas größter Müllhalde mitten in Afrika blicken und porträitiert die Verlierer der digitalen Revolution. Der Film mit anschließender Diskussion läuft am Dienstag 18. Juni, um 19.30 Uhr im Broadway Filmtheater, Paulinstraße 18 in Trier. Dabei stehen nicht die Mechanismen des illegalen Elektroschrotthandels im Vordergrund, sondern die Lebensumstände und Schicksale von Menschen, die am untersten Ende der globalen Wertschöpfungskette stehen.

