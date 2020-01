Musik : Band First Men on Mars ist Publikumsliebling

Band First Men on Mars ist Publikumsliebling

Trier So knapp war das Ergebnis noch nie: Beim Publikumsvoting zur Konzertreihe des Wunschbrunnenhofs entschieden einzelne Stimmen über die genaue Platzierung – und damit darüber, welche sieben Bands aus Trier und der Region im Ambiente des Brunnenhofs auftreten dürfen.

Lediglich der Gewinner konnte sich absetzen: Mit fast einem Drittel aller abgegebenen Stimmen setzte sich die Rockband First Men on Mars durch.

Die 2020er-Jahre sollen einen Meilenstein der Raumfahrtgeschichte hervorbringen – die erste bemannte Marsexpedition. So will es das US-amerikanische, von Elon Musk gegründete Unternehmen SpaceX. Kein Wunder, dass eine Band das Voting gewonnen hat, das diese Pioniergeschichte bereits im Namen trägt. Die junge Trierer Band First Men on Mars konnte mit ihrem Rock-Programm und mehr als 1000 Stimmen gewinnen und damit das Voting für sich entscheiden.