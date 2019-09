Konzert : First Men on Mars in der Karlsmühle

Mertesdorf (red) Die Band First Men on Mars, Sieger des Bandcontests in Wengerohr, spielt am Mittwoch, 2. Oktober, 20 Uhr, in der Karlsmühle in Mertesdorf Classic-Rock Titel der 60er und 70er Jahre sowie einige aktuelle Hits.