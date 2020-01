Benefizkonzert : Irish Folk im Alten Brauhaus Trier

Foto: Rambling Rovers

Trier (red) Der Verein „Bildung fördert Entwicklung“ veranstaltet am Sonntag, 12. Januar, ein Benefizkonzert im Alten Brauhaus in der Bernhardstraße 60 in Trier.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red