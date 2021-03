Tägliche Corona-Zahlen : 25 Neuinfektionen in Trier und im Landkreis Trier-Saarburg – eine Patientin gestorben

25 Neuinfektionen in Trier und im Landkreis Trier-Saarburg – eine Patientin gestorben

Trier/Saarburg (red) Die Sieben-Tage-Inzidenzen in Trier und im Landkreis Trier-Saarburg liegen beide weiterhin über 50.

Am Samstag wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sieben weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet, am Sonntag kamen 18 Fälle hinzu. Macht also 25 Neuinfektionen während des gesamten Wochenendes. Davon stammen 19 aus dem Landkreis und sechs aus der Stadt Trier, wie Pressesprecher Thomas Müller mitteilt.