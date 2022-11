Weihnachtsbaum : Der Porta-Weihnachtsbaum ist da

Trier Relativ klein, aber fein: Diesmal soll eine Blaufichte zur festlichen Stimmung in der Altstadt beitragen

Alle Jahre wieder ... kommt nicht nur das Christkind, sondern auch ein Weihnachtsbaum an die Porta Nigra. Was sich öfter mal eine knifflige Angelegenheit erweist. So etwa im vergangenen Jahr, als sich das Fällen, Zurechtsägen, Transportieren, Aufstellen und Ausrichten über fünf Stunden hinzog. Diesmal ging alles ganz flott. Was sicher auch daran lag, dass es sich nicht – wie 2021 – um eine 18 Meter lange, viereinhalb Tonnen schwere und üppig breite Nordmanntanne handelte. Die Blaufichte, die nun den Porta-Vorplatz ziert, ist ein vergleichsweise schmales Tannengewächs. Sie bringt es auf „nur“ zehn Meter bei 1,5 Tonnen Gewicht. Für Thomas Kimmig von Amt StadtGrün, der die Aktion managte, und die beteiligten Firmen eine relativ leichte Übung.