Die Polizei sucht Zeugen : Einbrecher hebeln an Haus in Ehrang Fenster auf

Foto: Polizei

Trier-Ehrang Unbekannte sind laut Polizei in ein Wohnhaus im Layweg in Trier Ehrang eingedrungen. Der Einbruch sei am Freitag, 10. Januar, zwischen 9 und 11.30 Uhr verübt worden. Während der Abwesenheit der Hausbewohner seien die Einbrecher über den Garten zum Wohnhaus gelangt und hätten ein Fenster aufgehebelt, um sich Zugang zum Gebäude zu verschaffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach der Tat seien sie unerkannt mit geringer Beute geflüchtet.