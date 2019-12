Polizei bittet um Hinweise : Eindringlinge im Garten gefilmt

Foto: TV/Klaus Kimmling

Trier (red) Unbekannte haben sich laut Polizei in der Nacht zum Sonntag, 15. Dezember, unberechtigt auf einem Grundstück in der Straße Am Herrenbrünnchen in Trier aufgehalten. Durch eine im Haus befindliche Kamera wurden Lichtkegel von Taschenlampen im Garten des Anwesens aufgezeichnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Diese sind auf den Videoaufnahmen gegen 23.30 Uhr und erneut um 0.30 Uhr wahrzunehmen.