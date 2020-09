Umwelt : So werden Lebensmittel in Trier gerettet

So werden Lebensmittel in Trier gerettet

Trier Foodsharing soll Genießbares vor der Mülltonne bewahren. Wie das funktioniert und was es zu beachten gilt.

Der Verein Foodsharing auf Bundesebene besteht seit 2012 und hat seitdem dazu beigetragen, viele Tonnen Lebensmittel zu retten. „Foodsharing sieht sich als Umweltbewegung und nicht als soziale Organisation“, heißt es in einer Selbstbeschreibung. Dem Verein geht es um die sinnvolle Verwendung der für die Herstellung der Lebensmittel aufgebrachten Ressourcen. Damit diese Lebensmittel von Betrieben und anderen Menschen aufgebraucht werden, will Foodsharing sie für jeden kostenlos zugänglich machen.

Vertreter von Foodsharing informieren im Rahmen der Aktionswoche „Deutschland rettet Lebensmittel“ an einem Stand im Wasgau Frischemarkt am Petrisberg. Die Aktion dauert bis Dienstag, 29. September. Veranstalter ist der bundesweite Träger „zu gut für die Tonne“. Kooperionspartner ist auch die Trierer Tafel. Dabei bietet Wasgau Lebensmittel, die kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum stehen, für einen Preisnachlass an. Weitere Infos auf www.zugutfuerdietonne.de

Sogenannte Fairteiler sind Orte, zu denen Lebensmittel gebracht werden, oder von denen man sich Lebensmittel mitnehmen kann. Anke Nagel von Foodsharing Trier erklärt: „In Trier gibt es Fairteiler vor dem Simplicissimus, vor dem Jugendtreff Mariahof, vor der Agritiuskirche in Trier-Ost, zwei an der Uni Trier, einen an der Hochschule und einen privaten in Trier-Süd. Ein weiterer Fairteiler in Trier-Nord ist momentan in Planung.“