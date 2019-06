Konzert : Franziskusmesse in der Basilika Trier

bild franziskusmesse 0906. Foto: Gunda Schliep

Trier In der Abendmesse an Pfingstsonntag, 9. Juni, 18.15 Uhr in der Basilika St. Paulin in Trier wird eine außergewöhnlichen Aufführung der Franziskusmesse von Johann Michael Haydn geboten.

Die Missa sub titulo Sancti Francisci Seraphici MH 826 erklingt um 18.30 Uhr. Es singen der Basilikachor und Vokalensemble St. Paulin, sowie die Solisten Eva-Maria Amann, Tabea Mahler, Dr. Zsolt

Gábor und Bonko Karadjov. Es begleitet das Basilikaorchester St. Paulin unter der Leitung von Volker Krebs.