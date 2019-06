Polizei : Vandalismus a der Grillhütte in Gutweiler

Foto: TV/Klaus Kimmling

Gutweiler An der Grillhütte in Gutweiler haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag Schäden angerichtet. Das meldet die Polizei. Unter anderem wurde die Aufhängung des Grills mutwillig aus der Verankerung gerissen.

