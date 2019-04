später lesen Glaube im Alltag Was mir heilig ist FOTO: A.Webel FOTO: A.Webel Teilen

Am morgigen Sonntag empfangen viele Mädchen und Jungen das Sakrament der Ersten Heiligen Kommunion. Heilige Kommunion? Ja, geheiligt durch Gottes Gegenwart. In der Gestalt des Brotes schenkt er sich in Hände und Herz jedes Einzelnen.