Triers Warenhäuser bleiben bestehen „Jubel wie beim Eintracht-Klassenerhalt“ – So reagieren Galeria-Kaufhof-Mitarbeiter auf die Nachricht

Winfried Gerhard (72) aus Konz-Könen pflichtet bei: „Ich war vom 1. April 1965 bis 1. September 2012 bei Galeria Kaufhof beschäftigt, inklusive Ausbildung. In dieser Zeit kamen immer wieder sogenannte ‚Umstrukturierungsmaßnahmen‘, die unnötig Unruhe stifteten, zumal viele davon absolut nicht nachvollziehbar waren. Ich habe immer das Gefühl, dass die gute Basisarbeit des Personals, das ja nah an den Kunden ist, einfach nicht beachtet wurde, geschweige denn gewürdigt. Aber nun freue ich mich erst mal riesig, dass der Kelch der Schließung an Trier vorbeigegangen ist.“