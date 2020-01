Trier/Fort Worth : Die Trierer nennen sie Texas-Mama

Sie hat die Partnerschaft zwischen Fort Worth und Trier initiiert: Hilde Horchler vor ihren Bildern in ihrer US-Heimat. Foto: Vasilij Kotov

Trier/Fort Worth Römische Scherben in einer 170 Jahre jungen Stadt, ein Oberbürgermeister, der den besten texanischen Wein „ausbaufähig“ nennt, und viele private Freundschaften: Ohne Hilde Horchler gäbe es die Partnerschaft zwischen Trier und Fort Worth nicht.

Sie suchte nach einer Verbindung zu ihrem Geburtsland. Auf einer Betriebsfeier ihres Mannes lernte Horchler den Bürgermeister der Stadt, Bob Bolen, kennen. Fort Worth war zu dieser Zeit auf der Suche nach Partnerstädten, und Horchler überzeugte ihn von der Idee, eine passende Stadt in Deutschland zu finden.

Eine ähnlich große Stadt mit passender Einwohnerzahl in Deutschland ausfindig zu machen, war schwierig, die meisten Großstädte waren bereits in festen Händen. Schließlich wurde Horchler auf die Stadt Trier aufmerksam. Der damalige Oberbürgermeister Felix Zimmermann zeigte Interesse.

In Fort Worth wurde beschlossen, eine Partnerschaft einzugehen, die bis heute andauert. Die „Trauung“,die in beiden Städten vor 32 Jahren stattfand, gehöre zu einer ihrer schönsten Erinnerungen, sagt Hilde Horchler, die als Künstlerin arbeitet und viele ihrer Werke in Trier und Fort Worth ausgestellt hat.