Polizei : Immer mehr Menschen in der Region Trier stellen Strafanzeige per Mausklick

Immer mehr Menschen in der Region Trier stellen Strafanzeige per Mausklick

Trier/Mainz Bei der Online-Wache in Rheinland-Pfalz gingen im ersten Jahr mehr als 900 Fälle aus dem Raum Trier ein. Nutzer sollen bald auch Unterlagen und Bilder hochladen können.

Eine 39-jährige Frau meldete den Missbrauch ihrer persönlichen Daten online, weil Unbekannte versucht hatten, Überweisungen von ihrem Konto zu tätigen. Ein 64-jähriger Mann erstattete Anzeige per Mausklick, als er Kratzer am eigenen Motorroller entdeckte. Und ein 25-Jähriger zeigte einen Betrug an, weil das Smartphone nie bei ihm landete, das er auf einem Internetportal gekauft hatte.