Lokale Kultur : Klingendes Marienlob mit Solisten

Trier-Ehrang Ein Marienlob mit Text, Orgelmusik und Gesang soll am Sonntag, 16. Mai, um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter in Ehrang, Herz und Gemüt der Zuhörer erfreuen.

Die Ausführenden sind: Pfarrer Mario Kaufmann vom Männergesangverein 1880 Rheinland Ehrang, Sabine Zimmermann (Sopran), Anja Kehrbaum (Alt und Orgelbegleitung) sowie der Bassbariton Horst Lorig.

Gesamtleitung und an der Orgel: Musik- und Chordirektor Reinhold Neisius. In diesem Monat sind es 60 Jahre, das Reinhold Neisius das Organistenamt ausübt.

Das etwa einstündige Programm umfasst traditionell altbekannte Marienlieder, dazu Kompositionen von Ludwig Boslet, Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi und Georg Schmitt.