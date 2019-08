Kurse : Malen, skaten und bewegen in Trier-Ehrang

Trier Wer sich schon mal an Malerei versucht hat, stößt oftmals an Grenzen. Es fehlt an Mut oder technischen Voraussetzungen, Ideen umzusetzen. In einem Mal- und Zeichenkurs werden die Teilnehmer über Objektzeichnen oder Stillleben an die Malerei herangeführt.

Der Kurs der Katholischen Familienbildungsstätte Remise Trier-Ehrang beginnt am 16. August, jeweils freitags 18.30 bis 21 Uhr. Die Gebühr beträgt 44 Euro.

Im Kurs Inline-Skating wird mit Kindern ab sieben Jahren die Grundbewegungen zum Fahren, Bremsen und Kurvenfahren abseits der Straße eingeübt. Die Teilnehmer sollten als Voraussetzung sicher auf ihren Inlinern stehen und geradeaus fahren können. Der Kurs kostet 15 Euro und findet am Samstag, 17. August, von 14 bis 17 Uhr und nur bei trockener Witterung statt. Treffpunkt ist der obere Parkplatz am Schulzentrum Mäusheckerweg Trier-Ehrang.

Kinder lieben es sich zu bewegen, zu tanzen und kreativ zu sein. Eine Geschichte gemeinsam erleben können Kinder in Begleitung bei einem Workshop „Sommerzeit – Lieblingszeit“ am Samstag, 17. August, von 10 bis 12 Uhr für Zwei- bis Dreijährige und 15 bis 17 Uhr für Drei- bis Vierjährige. Die Gebühr hierfür beträgt 14,50 Euro.