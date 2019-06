Einzelhandel : Mall of Berlin statt Trier-Galerie: Center-Manager Benno Skubsch verabschiedet sich

Trier Benno Skubsch verlässt die Trier-Galerie und leitet künftig ein großes Shopping-Center in der Hauptstadt.

Er geht, wie er sagt, „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“ und ist schon so gut wie weg: Am Freitag war Benno Skubschs letzter Arbeitstag in Trier, übernächsten Montag (1. Juli) ist sein erster in Berlin. Der Sprung in die Hauptstadt ist nicht nur von der Entfernung her groß (750 Kilometer), sondern auch in Sachen Karriere. Skubsch leitet künftig die Mall of Berlin, ein Einkaufscenter mit rund 300 Läden. Dagegen ist sein bisheriger Arbeitsplatz vergleichsweise überschaubar: