Corona : Ministerpräsidentin Dreyer bietet Trier Hilfe an

Ministerpräsidentin Dreyer bietet Trier Hilfe an

Trier Malu Dreyer hebt die Bedeutung des Gesundheitsamtes in der Corona-Krise hervor.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat am Freitag den Krisenstab der Stadt Trier besucht und sich vor Ort ein Bild von der Lage gemacht. Dreyer bedankte sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung für die Arbeit in den vergangenen Monate. Sie hob besonders die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes für Brand-, Zivilschutz und Rettungsdienst, des Ordnungsamtes und des Gesundheitsamtes hervor. Zum Krisenstab der Stadt Trier gehören neben dem Stadtvorstand Vertreter verschiedener Ämter der Stadt Trier, aber auch die Chefs der beiden großen Kliniken in Trier.