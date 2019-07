Verwaltung : Mobile Rathäuser in Trier-Land geschlossen

Mobile Rathäuser in Trier-Land geschlossen

Trier (red) Die Mobilen Rathäuser der Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land bleiben von Montag, 15. Juli, bis einschließlich 8. August geschlossen. Das hat die VG-Verwaltung mitgeteilt. Der „Bürgerservice vor Ort” in Zemmer, Igel/Langsur, Trierweiler, Kordel, Aach/Newel, Ralingen, Welschbillig und Franzenheim/Hockweiler wird ab 12. August wieder wie gewohnt angeboten.

Das Bürgerbüro und Einwohnermeldeamt im Verwaltungsgebäude in der Gartenfeldstraße 12 in Trier ist im Zeitraum vom 15. Juli bis 8. August von montags bis einschließlich donnerstags in der Zeit vom 7.30 Uhr bis 16 Uhr und freitags von 7.30 bis 12 Uhr geöffnet. Nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung besteht darüber hinaus donnerstags die Möglichkeit, das Bürgerbüro bis 18 Uhr aufzusuchen.