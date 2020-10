Jahreshauptversammlung : Eifelverein Trier organisiert 410 Wanderungen

Trier Zur Mitgliederversammlung der Eifelvereinsortsgruppe Trier begrüßte die Vorsitzende Anita Kruppert im Postillion 45 Teilnehmer. Sie dankte allen ehrenamtlich Tätigen, besonders den Wanderführern, für ihr Engagement.

Wanderwart Reinhold Müller gab einen Rückblick auf die vielfältigen Angebote wie eine Städtetour nach London, Mehrtageswanderungen im Nahetal, Thüringer Wald, in der Vulkaneifel und auf dem Neckarsteig, Wanderwochen in Südtirol und Irland. Dazu kamen drei mehrtägige Radtouren, eine an Glan und Blies und zwei durch das Neckartal nach Heilbronn.