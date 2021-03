Kolumne : Ich freue mich ...

„... weil unsere Dokumentation über ,Die zwölf Fotografen Brucker’ gute Fortschritte macht. Nur vom Trierer Nikolaus Brucker fehlt noch etwas in der Sammlung.“

Norbert Brucker (55), Saarburg-

Niederleuken, erstellt mit dem Hermeskeiler Heimatforscher Karl-Heinz Kaub die Dokumentation über die zwölf Fotografinnen und Fotografen Brucker, Nachkommen der Brüder Peter (1853-1933) und Heinrich (1856-1947) aus Damflos. Nikolaus Brucker (1911-1990) hatte in Trier ab 1947 erst in der Bahnhofsstraße, dann am Pferdemarkt 7 und zuletzt in der Walramsneustraße 14 ein Geschäft. Gesucht werden nun Fotos der Geschäfte. Kontakt per E-Mail: norbert.brucker@t-online.de (rm.)