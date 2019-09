Für Senioren : Nordic-Walking-Grundkurs am Mattheiser Weiher

Nordic-Walking-Grundkurs am Mattheiser Weiher

Trier Nordic-Walking erfüllt die Anforderungen des Langzeittrends „Gesundheit und Lebensqualität“, der sich auf Trainings- und Bewegungsformen richtet wie: Verzögerung des Altersprozesses, Abbau von Stresshormonen, Stärkung des Immunsystems, Auflösung von Schulter- und Nackenverspannungen, Ausgleich für Körper und Seele, stressfreie Bewegung in der persönlichen Komfortzone.

Marlis Smoll vom Seniorenbüro startet am Montag, 30. September, 10 Uhr, mit ihrem Nordic-Walking-Grundkurs am Mattheiser Weiher in Trier. Die Gebühr inklusive Leihstöcken beträgt 5 Euro. Anmeldung/Zahlung im Seniorenbüro, Kochstraße 1, Telefon 0651/75566.