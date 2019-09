Polizei : Radfahrer stirbt bei Unfall nahe Klüsserath

Klüsserath Ein 57-jähriger Mann ist am Sonntag auf einem Weinbergsweg in der Nähe von Klüsserath ums Leben gekommen.

Bei der Polizei in Schweich ging am Sonntag um 13.50 Uhr ein Notruf ein. Der Zeuge gab an, einen nicht ansprechbaren und schwerverletzten Radfahrer auf einem Weinbergsweg in der Nähe von Klüsserath in Richtung Trittenheim gefunden zu haben. Der herbeigerufene Notarzt konnte bei dem 57-jährigen Mann nur noch den Tod feststellen. Laut Polizei war der Mann offenbar alleine unterwegs, als er gegen eine Mauer stürzte. Dabei habe er sich tödliche Kopfverletzungen zugezogen.