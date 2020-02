Karneval : Restkarten für die zweite Sitzung erhältlich

Trier „Unser Klima, dat is quant, im Mattheiser Wunderland“. Unter diesem Motto feiern die Mattheiser in dieser Session ihren Pfarreikarneval. Für die zweite Sitzung am Freitag, 14. Februar, sind noch Restkarten im Klosterladen erhältlich.



