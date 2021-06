Kultur : Richard Wagner und Louis Vierne im Trierer Dom

Trier Peter Rottmann ist Gastorganist bei den internationalen Orgeltagen im Trierer Dom am Dienstag, 15. Juni, um 20 Uhr. Auf dem Programm stehen Richard Wagners Vorspiel zur Oper Rienzi in einer Transkription von Edwin Lemare, die Choral-Improvisation sur le Victimae paschal von Charles Tournemire und Stücke von Notre-Dame-Organist Louis Vierne (1870-1937), dessen 150. Geburtstag im vergangenen Jahr Anlass war für das Trierer Projekt „Voilà Vierne“ mit Aufführung all seiner Orgelwerke im Trierer Dom und der Konstantin-Basilika.