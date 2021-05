Theater Trier : Theater Trier hat Open-Air-Veranstaltungen im Sommerprogramm veröffentlicht

Trier Das Trierer Theater präsentiert sein Sommerprogramm. Die Vorstellungen werden als Open-Air-Veranstaltungen im Theatergarten und Brunnenhof aufgeführt. In zwei Wochen startet das Programm.

Für das Sommerprogramm, das vom 2. Juni bis zum 16. Juli im Theatergarten und im Brunnenhof stattfindet, hatten sich Leitung und Dramaturgie einen handlichen Flyer ausgedacht. Der kündigt immerhin 12 unterschiedliche Produktionen an. Johan Patrick Shanleys „Zweifel“ und „Extrawurst“ von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob, „Marlene“ von Pam Gems, „Orlando“ nach Virginia Wolf (englisch) und Rossinis „Barbier von Sevilla“ wurde von der Spielzeit 20/21 übernommen. Wobei sich der „Barbier“ in kleiner Besetzung präsentiert – komische Oper im heiteren Westentaschen-Format. „Oper für die ganze Familie“ erklärt dazu Operndirektor Jean-Claude Berutti.

Schließlich hält der Jugendchor mit „Generation Z(H)ero“ der modernen Gesellschaft einen Spiegel vor. Was bewegt diese junge Generation? Was macht ihr Angst und was treibt sie an? So lauten die bangen Fragen. Und das Familienmusical „Die Abenteuer des Huckleberry Finn“ schildert die gefährliche Reise zweier Außenseiter auf dem Mississippi und das so anschaulich, dass schon Kinder ab sechs Jahren das Abenteuer miterleben können.