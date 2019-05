Drei Konzerte in der Arena : Singfest „Klasse! Wir singen“: 7500 kleine Künstler in der Arena Trier

Singfest „Klasse! Wir singen“: 7500 kleine Künstler in der Arena Trier

Drei Konzerte in der Arena

Das große Singfest „Klasse! Wir singen“ hat in der Arena Trier begonnen. Um 11 Uhr kamen die ersten Schüler zum Einsingen. Foto: TV/Friedemann Vetter

Trier Das große Singfest „Klasse! Wir singen“ hat in der Arena Trier begonnen. Über den Tag verteilt singen in drei Konzerten rund 7500 Kinder aus Schulen der gesamten Region bekannte und weniger bekannte Lieder.

Insgesamt 8500 Karten für die Chorkonzerte sind verkauft - etwa 2800 Eltern, Verwandte und Musikbegeisterte kommen pro Konzert in die Großraumhalle.

Für die Veranstaltungen um 14.30 Uhr und um 17.30 Uhr gibt es noch Restkarten an den Kassen der Arena.

Wir empfehlen: Reisen Sie möglichst in Fahrgemeinschaften oder - aus der direkten Umgebung von Trier - per Bus an. Die Parkplätze sind knapp!