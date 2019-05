Glückwunsch : Die älteste Triererin feiert am 12. Mai 106. Geburtstag

Trier Die Triererin Annemarie Zander, Grande Dame der Geschichts- und Familienforschung, feiert am Sonntag Geburtstag. Pater Franz Früh hat bereits Glückwünsche entgegengenommen. Er erzählt, wie die Nazis sein Leben veränderten.

„Ich war ein sehr neugieriges Kind und habe den Leuten immer Löcher in den Bauch gefragt. Vor allem meinem Großvater und meinem Vater.“ Bei denen geriet Klein-Annemarie genau an die Richtigen. Sie erzählten abenteuerliche Storys von Römern, Rittern und Napoleon. Aber das Schwadronieren von Johann Elsen und Anton Propson hatte auch was Gutes: „Es weckte mein Interesse an Geschichte.“

Prägende Erinnerungen hat sie an einen Bombenangriff 1917, der ihren Heimatstadtteil Pallien traf, an die Besatzungszeit nach dem Ersten Weltkrieg, den passiven Widerstand gegen die Franzosen. „Unvergesslich“ auch der Trier-Besuch von Reichspräsident Paul von Hindenburg am 11. Oktober 1930: „Ich sah einen würdigen, aber völlig übermüdet wirkenden Greis. 1933 war er nur noch eine Marionette.“ In jenem schicksalhaften Jahr absolvierte die im Dienst der Firma Lambert stehende Ex-Ursulinen-Schülerin im März („Deshalb noch ohne Führer-Brimborium“) die Gartengehilfen-Prüfung – als Einzige im Trierer Land mit sehr gut. Gartenarchitektin wurde sie dann doch nicht, sondern zeitweilig Sekretärin am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium, wo die Gestapo 1944 das Abiturzeugnis von Karl Marx suchte – erfolglos: „Es war bereits in Sicherheit.“ Sich selbst konnte sie, die sich der Evakuierung Triers widersetzt hatte und blieb, gegen Ende des Zweiten Weltkriegs mehrfach nur knapp in Sicherheit bringen. Bombardements, Fliegerangriffe, Artilleriebeschuss, dazu Hunger und Flucht an den Rhein – „Manchmal wundere ich mich, dass ich das überlebt habe.“