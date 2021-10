Trier : Arbeiten in der Südallee am Mittwoch

Arbeiten in der Südallee am Mittwoch

Trier Autofahrer, aufgepasst: Diese Einschränkung gibt es in der Südallee.

(red) Für Autofahrer gibt es am Mittwoch, 13. Oktober, eine kleine Einschränkung in der Südallee in Trier. Das haben die Stadtwerke Trier (SWT) gestern mitgeteilt.